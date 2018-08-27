Fenerbahçe konut fiyatlarının en yüksek olduğu bölge

Yapılan son bir araştırmayla İstanbul Anadolu Yakası'ndaki konut fiyatlarındaki değişiklikler ve geri dönüş süreleri belirlendi.

BAĞDAT CADDESİ'NDE ORTALAMA KİRA 3 BİN LİRA

İstanbul Bağdat Caddesi çevresinde konut fiyatları 1 milyon 380 bin lira olurken ortalama kira ise 3 bin 539 lira olarak açıklandı. Bölgede 1+1 konutların fiyatı 661 bin 920 liradan başlıyor. 4+1 dairelerin ise ortalama fiyatı 2 milyon 30 bin 800 lira. Bölgeden evlerin geri dönüş süresi ise 33 yıl oldu.

EN DEĞERLİSİ FENERBAHÇE

Kadıköy'ün en değerli bölgesi ise Fenerbahçe. Ortalama değerlerle Fenerbahçe’de konut metrekare satış fiyatı 9 bin 881 lira, konut fiyatı 1 milyon 531 bin 555 lira, kira 3 bin 879 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi 34 yıl.

GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 32 YIL

Bağdat Caddesi bölgesinde konut satış fiyatlarının en uygun olduğu mahalle Feneryolu. Feneryolu’nda konut metrekare satış fiyatı ortalam 6 bin 670 lira, konut fiyatı 900 bin 450 lira, kira bedeli 2 bin 444 lira ve konut yatırımının geri dönüş süresi 32 yıl.