taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1182
Euro
7.1463
Altın
1209.626
Borsa
91284.04

Fenerbahçe konut fiyatlarının en yüksek olduğu bölge

Yapılan araştırmalar sonucu konut fiyatlarının en yüksek olduğu bölge Fenerbahçe olarak belirlendi.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 17:47..
  1. Haberler
  2. Emlak
Fenerbahçe konut fiyatlarının en yüksek olduğu bölge

Yapılan son bir araştırmayla İstanbul Anadolu Yakası'ndaki konut fiyatlarındaki değişiklikler ve geri dönüş süreleri belirlendi.

BAĞDAT CADDESİ'NDE ORTALAMA KİRA 3 BİN LİRA

İstanbul Bağdat Caddesi çevresinde konut fiyatları 1 milyon 380 bin lira olurken ortalama kira ise 3 bin 539 lira olarak açıklandı. Bölgede 1+1 konutların fiyatı 661 bin 920 liradan başlıyor. 4+1 dairelerin ise ortalama fiyatı 2 milyon 30 bin 800 lira.  Bölgeden evlerin geri dönüş süresi ise 33 yıl oldu.

Fenerbahçe konut fiyatlarının en yüksek olduğu bölge

EN DEĞERLİSİ FENERBAHÇE

Kadıköy'ün en değerli bölgesi ise Fenerbahçe. Ortalama değerlerle Fenerbahçe’de konut metrekare satış fiyatı 9 bin 881 lira, konut fiyatı 1 milyon 531 bin 555 lira, kira 3 bin 879 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi 34 yıl.

Fenerbahçe konut fiyatlarının en yüksek olduğu bölge

GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 32 YIL

Bağdat Caddesi bölgesinde konut satış fiyatlarının en uygun olduğu mahalle Feneryolu. Feneryolu’nda konut metrekare satış fiyatı ortalam 6 bin 670 lira, konut fiyatı 900 bin 450 lira, kira bedeli 2 bin 444 lira ve konut yatırımının geri dönüş süresi 32 yıl.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

177
F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu

F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu

151
Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

278
Bakan Albayrak'tan Fransa'da kritik zirve

Bakan Albayrak'tan Fransa'da kritik zirve

67
Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

98
Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

126
Türkiye ve Rusya ortak savaş uçağı üretebilir

Türkiye ve Rusya ortak savaş uçağı üretebilir

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/moduller/most-list.php on line 12
OYUNMOYUN.COM