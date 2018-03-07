Fenerbahçe sahasında Sopron'a mağlup oldu

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında konuk ettiği Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e 78-72 yenildi ve seride durum 1-1 oldu.

SOYUNMA ODASINA EŞİTLİKLE GİRİLDİ

İki galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, tur atlayacak takımın belli olacağı üçüncü karşılaşma 14 Mart Çarşamba günü Macaristan'da oynanacak. Karşılaşmaya Plum ve Verameyenka'nın dış atışlardan bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe, boyalı alandan bulduğu sayılarla 6. dakikanın içinde farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 19-5.

Pota altından bulduğu sayılarla Sopron Basket farkı azalttı. Fenerbahçe, ilk çeyreği 21-16 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte savunmayı sertleştiren Sopron Basket, Turner'in pota altından kaydettiği sayılarla 13. dakikada eşitliği yakaladı: 23-23. Hücumda kolay sayılar bulan konuk ekip, Milovanovic'in boyalı alandan attığı basketlerle 19. dakikada ilk kez öne geçti: 34-36. Plum'un basketiyle soyunma odasına 36-36'lık eşitlikle gidildi.

FENERBAHÇE MAĞLUP OLDU

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda Turner ile arka arkaya sayılar bulan Sopron Basket, 25. dakikayı 51-48 üstün geçti. Hızlı hücumlarda Sottana ve Ayşe Cora ile sayılar bulan Fenerbahçe'ye Fegyverneky ve Salvadores'in pota altından bulduğu sayılarla karşılık veren Macar ekibi, final periyoduna 60-58 önde girdi.

Son çeyrekte savunmayı sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, Vaughn'un pota altından ve Plum'un üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla 35. dakikada yeniden öne geçti: 70-65. Hücum fırsatlarını değerlendiremeyen sarı-lacivertliler karşısında Turner ve Crvendakic ile sayılar bulan Sopron Basket, sahadan 78-72 galip ayrıldı.