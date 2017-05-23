Fenerbahçeli basketçiden Nusret açıklaması

Fenerbahçe'nin THY Euroleague şampiyonluğunun ardından seremoniden sonra Nusret'in hemen kupayı kaldırması tepki çekti.

BARIŞ HERSEK'TEN NUSRET'E TEPKİ

Sarı-lacivertli basketbolcular, seremonide kupayı ve ödüllerini aldıktan hemen sonra kamuoyunda etçi Nusret olarak bilinen Nusret Gökçe'nin sahaya girip kupayla poz vermesine tepki Barış Hersek'ten geldi.

Nusret’in de seremonide yer almasına tepki gösteren Barış Hersek konuyla ilgili açıklama yaptı:

"NE İŞİ VAR ORADA"

"Türkiye'ye gelen Avrupa'nın en büyük kupasının Fenerbahçe bireylerince kutlandığı bir yerde, Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki büyük ailemiz harici kimsenin orada bulunmaması gerekiyordu .Kendisinin ne işi var orada yani? Ondan sonra koçumuz da gördü zaten zannedersem, koçumuzun da oradaki müdahalesiyle olay kapatıldı Üzücü bir olay, çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız hepimiz."