Fenerbahçeli eski futbolcular Yerlikaya'yı ziyaret etti

Fenerbahçeli eski milli futbolcular Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Serdar Kulbilge ve Fırat Karagöz Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti.
FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI
Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez binasında gerçekleşen ziyarette sarı-lacivertli eski futbolcular, Yerlikaya ile gündeme ilişkin konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.
HATIRA FOTOĞRAFI DA ÇEKTİRDİLER
Ziyaretin ardından Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Serdar Kulbilge, Hamza Yerlikaya ile hatıra fotoğrafı çektirdi.