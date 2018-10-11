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Fenerbahçeli eski futbolcular Yerlikaya'yı ziyaret etti

Fenerbahçeli eski futbolculardan; Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Serdar Kulbilge ve Fırat Karagöz Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile makamında görüştü.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 09:50..
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Fenerbahçeli eski milli futbolcular Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Serdar Kulbilge ve Fırat Karagöz Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Fenerbahçeli eski futbolcular Yerlikaya'yı ziyaret etti

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez binasında gerçekleşen ziyarette sarı-lacivertli eski futbolcular, Yerlikaya ile gündeme ilişkin konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Fenerbahçeli eski futbolcular Yerlikaya'yı ziyaret etti

HATIRA FOTOĞRAFI DA ÇEKTİRDİLER

Ziyaretin ardından Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Serdar Kulbilge, Hamza Yerlikaya ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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