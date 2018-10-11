Fenerbahçeli eski futbolcular Yerlikaya'yı ziyaret etti

Adana'da yaşlı adam eşi eve dönsün diye kendini bıçakladı

1 Tarihte çatal bıçak ve kaşık kullanımı Yerini başkasıyla dolduramadığımız, her yemek çeşidi için ayrı bir türünü kullandığımız sofranın gizli kahramanları onlar; çatal, bıçak, kaşık ve hatta chopstick. Bakalım hayatımıza nasıl girmişler...

2 Adana Havalimanında 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Adana Şakirpaşa Havalimanı kargo bölümünde yapılan aramada su arıtma aparatları arasına gizlenmiş 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 Yeşil çay hakkında önemli bilgiler Yapılan araştırmalarda bitkilerin her geçen gün farklı sağlık faydalarının ortaya çıkması, sağlığını doğal yollarla korumak isteyenleri gün içerisinde daha fazla bitki çayı içmeye yönlendiriyor.

4 Suudi Arabistan zaman kazanmaya çalışıyor Candaş Tolga Işık, FBI'ın soruşturmaya dahil olması durumunda ihalenin Türkiye'nin üzerine bırakılabileceği uyarısında bulundu.

5 Büyükçekmece'deki 130 dönümlük arazi artık Galatasaray'ın Büyükçekmece Belediyesi tarafından Galatasaray Kulübü'ne tahsis edilen spor ve sosyal tesis alanı için imza töreni yapıldı.

6 Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı: 9 ayda 330 bin yolcu uçtu Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, bu yılın ilk 9 ayında 330 bin yolcuya hizmet verdi.