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Fenerbahçe'nin zaferi Yunan basınında: Ağlamayacağım

Fenerbahçe'nin Euroleague finalinde Olimpiakos'u 80-64 devirerek tarihi bir zafer elde etmesi, Yunan basınında da geniş yankı buldu.

22.05.2017 - 15:46
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Fenerbahçe'nin zaferi Yunan basınında: Ağlamayacağım

Yunanistan'da gazete, televizyon ve internet sitelerindeki değerlendirmelerde genel olarak, Fenerbahçe'nin gücüne ve kupayı hak ettiğine vurgu yapılırken; finale kadar gelen Olimpiakos'un ve Yunan taraftarların üzülmemesi gerektiği belirtildi.

"AĞLAMAYACAĞIM"

Yunan gazetesi Protathlitis, "Olimpiakos'un yeri her zaman kalbimizde" manşetini atarken; Sport Day'in birinci sayfasında "Ağlamayacağım" ve "Olimpiakos 25 dakika dayanabildi" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'nin zaferi Yunan basınında: Ağlamayacağım

"SAYGI DUYUYORUZ"

Live Sport gazetesi ise "Saygı duyuyoruz" manşetiyle yayımlandı. Spor sitesi Sentragoal.gr de "Ağlamak yok, gururlu ol Olimpiakos" manşetiyle yayımladığı değerlendirmede, "Olympiakos’un son dört takımdan en iyi hazırlanmış olanıyla finalde karşılaşmış olmasını talihsizlik" olarak nitelendirdi.

Fenerbahçe'nin zaferi Yunan basınında: Ağlamayacağım

"BAŞI DİK AYRILDI"

Contra.gr internet haber sitesinin manşetinde Olimpiakos karşısında büyük üstünlük sağlayan Fenerbahçe’nin Avrupa şampiyonu olduğu ve Yunan takımının maç boyunca üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe’ye ayak uyduramadığı belirtildi. Spor kanalı Sport24.gr'nin sitesindeki "Olympiakos başı dik yıkıldı, Fenerbahçe Avrupa şampiyonu" başlıklı haberde şu satırlara yer verdi:

"Olimpiakos zaferler tarihine yeni bir sayfa daha eklemek istiyordu ama EuroLeague finalini 80–64 kazanarak tarihinde ilk kez kupayı evine götüren Fenerbahçe’ye boyun eğmek zorunda kaldı."

CNNGreece televizyonunun internet sayfası ise yalın ifadeyle yaptığı final kritiğinde, "Olimpiakos başaramadı. Fenerbahçe Avrupa şampiyonu" başlığını attı.

Fenerbahçe'nin zaferi Yunan basınında: Ağlamayacağım

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