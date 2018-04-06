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Fenomen olmak isteyen Amerikalı kadının acı sonu

Hayatının her anını sosyal medya üzerinden yayınlayan motosiklet tutkunu kadın, video çekerken motosikletten düşüp hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 08:24..
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Amerikalı motosiklet tutkunu Annette Carrion, sosyal medyada adından söz ettirmek için motosikletiyle sürekli video çekip takipçilerine sunuyordu.

YAYINLANMAYAN SON VİDEO

Dünya çapında bir fenomen olabilmek için sosyal medyada bir an bile kopmamaya çalışan 33 yaşındaki kadın, son videosunda yaşamını yitirdi.

Motosikletiyle hız yaparken kontrolü kaybeden Carrion, hatasının bedelini canıyla ödemiş oldu.

Motosiklet tutkunu kadının ölüm haberi, takipçilerini de üzdü.

Fenomen olmak isteyen Amerikalı kadının acı sonu VİDEO

Fenomen olmak isteyen Amerikalı kadının acı sonu

Fenomen olmak isteyen Amerikalı kadının acı sonu

Fenomen olmak isteyen Amerikalı kadının acı sonu

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