Ferdi Tayfur'a göre sanatçı siyasetten uzak durmalı

Ünlü arabesk sanatçısı Ferdi Tayfur, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı.

"KORKUYOR YA DA YALAKALIK YAPIYOR"

Sanatçıların siyasetle ilişkisini değerlendiren Tayfur, "Sanatçının yakasında parti rozeti olmaz. Zaten şu süreçte bazıları ya korkuyor ya da yalakalık yapıyor." diye konuştu.

KÜLLİYE DAVETİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Kendisini Cumhurbaşkanlığı Resepsiyonu'na çağırdıklarını ancak gitmediğini belirten Ferdi Tayfur, "Gidenlere de saygım var, gitmeyenlere de..." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'Yİ BEĞENİYOR MUSUNUZ"

Tayfur'un bu sözleri üzerine Posta muhabiri "AK Parti’yi beğeniyor musunuz?" diye sordu.

Ferdi Tayfur, soruya "İlk geldikleri dönemde belediyelerde çok iyiydiler. Sonra akrabalar, kayırmalar başladı. Bir de görevden almalar var. Kadir Topbaş, Melih Gökçek alınacak adam mıydı? Ne diyeyim ki..." şeklinde yanıt verdi.