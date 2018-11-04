Ferhat Göçer Cizre halkını coşturdu

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçan şüpheli, kovalamaca sırasında yaptığı kazanın ardından yaya olarak kaçtığı ara sokakta yakalandı.

ABD'de Harvard Üniversitesinin, Suudi Prens Turki el Faysal'ın bir konferansını, "Kaşıkçı olayı nedeniyle doğru zaman olmayacağı" gerekçesiyle iptal ettiği ortaya çıktı.

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Defne Samyeli'den güvenlik talebi

Cem Yılmaz ile aşk yaşayan sunucu Defne Samyeli, hem kendisinin hem de sevgilisi Cem Yılmaz görüntülenmesini istemedi.