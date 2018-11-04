Şırnak'ta huzur ve güvenliğin sağlandığı ilçelerden Cizre'de "Cizre Modayla Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.
Halkın büyük ilgisini çeken programda sahne alan Ferhat Göçer kalabalığı coşturdu.
Ferhat Göçer Cizre halkını coşturdu VİDEO
UNUTULMAZ GECE
Yöresel Ses Sanatçıları programı ve Halk Eğitim Merkezi ve Kültür Evleri Kursiyerlerinin Def Konseri'yle başlaya gece halkın yüzünü güldürdü.
PKK militanlarının yıllarca kan kusturduğu bölge halkı, TSK'nın başarılı operasyonları sonrası gönül rahatlığıyla sokaklarda gezmeye başladı.
Düzenlenen etkinliğe gelen seyirciler, "Unutulmaz bir gece yaşadık. Terörün bitmesiyle artık çocuklarımızı sokağa çıkartabiliyoruz" ifadelerini kullandı.