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Ferhat Göçer Cizre halkını coşturdu

TSK'nın teröristlerden temizlediği Cizre'de halk nefes almaya başladı. Halk için düzenlenen konserde Ferhat Göçer sahne aldı.

İHA | 04.11.2018 - 05:16..
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Ferhat Göçer Cizre halkını coşturdu

Şırnak'ta huzur ve güvenliğin sağlandığı ilçelerden Cizre'de "Cizre Modayla Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Halkın büyük ilgisini çeken programda sahne alan Ferhat Göçer kalabalığı coşturdu.

Ferhat Göçer Cizre halkını coşturdu

Ferhat Göçer Cizre halkını coşturdu VİDEO

UNUTULMAZ GECE

Yöresel Ses Sanatçıları programı ve Halk Eğitim Merkezi ve Kültür Evleri Kursiyerlerinin Def Konseri'yle başlaya gece halkın yüzünü güldürdü.

PKK militanlarının yıllarca kan kusturduğu bölge halkı, TSK'nın başarılı operasyonları sonrası gönül rahatlığıyla sokaklarda gezmeye başladı.

Düzenlenen etkinliğe gelen seyirciler, "Unutulmaz bir gece yaşadık. Terörün bitmesiyle artık çocuklarımızı sokağa çıkartabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ferhat Göçer Cizre halkını coşturdu

Ferhat Göçer Cizre halkını coşturdu


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