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Ferhat Göçer siyah takım elbiseyle gömülmekten vazgeçti

Şarkıcı Ferhat Göçer, siyah takım elbiseyle gömülme isteğinin caiz olmadığını öğrenince, beyaz kefen ritüeline geri dönmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi | 19.08.2018 - 11:36..
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Ferhat Göçer siyah takım elbiseyle gömülmekten vazgeçti

Geçtiğimiz günlerde Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Göçer, ilginç açıklamalarda bulunmuş ve "Takım elbiseyle ilgili bir takıntınız varmış. Doğru mu?" sorusuna verdiği yanıtla magazin gündemine oturmuştu.

"SİYAH ELBİSEYLE GÖMÜLMEK İSTİYORUM"

Soruya yanıt olarak,"Kesinlikle sahnede siyah takım elbise giyerim. Çünkü ben Dean Martin, Frank Sinatra hayranıyım. Çocukluğumdan beri onları izleyerek büyüdüm. İkisi de hep siyah smokin giyerdi. Onlar benim ikonlarım, idollerim." diyen şarkıcı, "Kendime prensip edindim, böyle yürüyeceğim. En sonunda beni siyah takım elbiseyle gömmelerini istiyorum. Bilmiyorum dinen caiz midir? Onu araştıralım (Gülüyor)." ifadeleri ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Ferhat Göçer siyah takım elbiseyle gömülmekten vazgeçti

"CAİZ DEĞİLDİR" YANITINI ALINCA KARAR DEĞİŞTİRDİ

Bu sözleri sonrasında tepki alınca Ferhat Göçer din adamlarına başvurdu. 2.sayfaoffical'ın haberine göre Göçer din adamlarından "Caiz değildir." yanıtı aldı ve bu isteğinden vazgeçti.

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