Ferhat Göçer'den evlilik itirafı: Ödüm patlıyor

Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Ferhat Göçer, evlilik ile ilgili düşüncelerini söyledi.

"EVLİLİK FOBİ OLDU BENDE"

Posta'dan Kezban Yılmaz'a konuşan Ferhat Göçer, 10 senedir birlikte olduğu Ömür Gedik'le evlenmeyi düşünmediğini belirterek korkularını şu ifadelerle anlattı:

"ZARAR GELECEK DİYE ÖDÜM PATLIYOR"

"Evlilik fobi oldu bende. Sorun benden kaynaklanıyor. Ömür’le hiç alakası yok. Dediğin gibi üç defa evlenmiş boşanmış biri olarak evlilikle ilgili yanlış yaptığım bir şeyler var demek ki. Ama 10 senedir gözüm Ömür’den başkasını görmüyor. Şu anda çok mutlu ve huzurlu bir aile hayatımız var. Buna herhangi bir zarar gelecek diye ödüm patlıyor."