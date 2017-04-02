taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.947
USD
3,6341
EURO
3,8737
ALTIN
145,81
PETR
53,6400

Ferhat Göçer'den evlilik itirafı: Ödüm patlıyor

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, 10 yıldır birlikte olduğu Ömür Gedik ile evlenirse ilişkilerinin bozulacağından korktuğunu söyledi.

02.04.2017 - 12:25
  1. Haberler
  2. Magazin

ferhat

Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Ferhat Göçer, evlilik ile ilgili düşüncelerini söyledi.

"EVLİLİK FOBİ OLDU BENDE"

Posta'dan Kezban Yılmaz'a konuşan Ferhat Göçer, 10 senedir birlikte olduğu Ömür Gedik'le evlenmeyi düşünmediğini belirterek korkularını şu ifadelerle anlattı:

"ZARAR GELECEK DİYE ÖDÜM PATLIYOR"

"Evlilik fobi oldu bende. Sorun benden kaynaklanıyor. Ömür’le hiç alakası yok. Dediğin gibi üç defa evlenmiş boşanmış biri olarak evlilikle ilgili yanlış yaptığım bir şeyler var demek ki. Ama 10 senedir gözüm Ömür’den başkasını görmüyor. Şu anda çok mutlu ve huzurlu bir aile hayatımız var. Buna herhangi bir zarar gelecek diye ödüm patlıyor."

Ferhat Göçer'den evlilik itirafı: Ödüm patlıyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri

41
Sivas'ta 2 işçi mermer blokların arasında can verdi

Sivas'ta 2 işçi mermer blokların arasında can verdi

34
CHP'li Aykut Erdoğdu: 3. havalimanı gereksizdi

CHP'li Aykut Erdoğdu: 3. havalimanı gereksizdi

415
Bayraktar: Hedefimiz daha büyük insansız uçaklar

Bayraktar: Hedefimiz daha büyük insansız uçaklar

57
DEAŞ karşıtı koalisyon: 229 sivili yanlışlıkla öldürdük

DEAŞ karşıtı koalisyon: 229 sivili yanlışlıkla öldürdük

49
Düzce Üniversitesi'nden kırıklara alçısız tedavi imkanı

Düzce Üniversitesi'nden kırıklara alçısız tedavi imkanı

22
Darbeci Tuğamiral: Erdoğan kaçtı haberini yayalım

Darbeci Tuğamiral: Erdoğan kaçtı haberini yayalım

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM