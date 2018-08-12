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Ferhat Göçer'in siyah takım elbise takıntısı

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Dean Martin ve Frank Sinatra hayranı olduğunu belirterek sahnede hep onlar gibi siyah takım elbise giydiğini hatta siyah takımla gömülmek istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 12.08.2018 - 14:43..
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Ferhat Göçer'in siyah takım elbise takıntısı

Şarkıcı Ferhat Göçer, doktorluk yaptığı dönemde şiddet olaylarına maruz kaldığını açıklayarak meslektaşlarına destek verdi.

"HAKSIZ YERE ŞİDDETE MARUZ KALDIK"

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Göçer, doktorluk yaparken şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalıp kalmadığı sorusuna, "Benzer yerlerden çok döndüm. Gecenin bir saatinde hasta yakınları, trafik kazaları gibi birçok olay yaşadık. Haksız yere şiddete maruz kaldık. Hipokrat yemini etmiş insanlarız, birincil önceliğimiz hastanın sağlığıdır. Ama o iş yoğunluğunun içerisinde sürçülisan edebiliriz, insanız biz de. Hataları en aza indirmeye çalışıyoruz. Ama mevcut sistem içerisinde bütün sistemin aksaklıklarını yükünü doktora, hemşireye mal etmek olacak iş değil" yanıtını verdi.

"BENİ SİYAH TAKIM ELBİSEYLE GÖMÜN"

Göçer, "Takım elbiseyle ilgili bir takıntınız varmış. Doğru mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Kesinlikle sahnede siyah takım elbise giyerim. Çünkü ben Dean Martin, Frank Sinatra hayranıyım. Çocukluğumdan beri onları izleyerek büyüdüm. İkisi de hep siyah smokin giyerdi. Onlar benim ikonlarım, idollerim. Kendime prensip edindim, böyle yürüyeceğim. En sonunda beni siyah takım elbiseyle gömmelerini istiyorum. Bilmiyorum dinen caiz midir? Onu araştıralım (Gülüyor)."

Ferhat Göçer'in siyah takım elbise takıntısı

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