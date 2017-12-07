Feribot balıkçı teknesine çarptı: 1 kayıp

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, saat 00.30 sıralarında, Lapseki ilçesinin Çardak beldesinden Gelibolu ilçesine seferini gerçekleştiren kaptan Tümer Özden'in kullandığı yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribot, yaklaştığı Gelibolu Limanı'nın 50 metre açığında balık avlayan Şerafettin Çalışkan'a ait balıkçı teknesine çarptı.
Kaza sonrası parçalanarak sulara gömülen tekneyle birlikte kaybolan Çalışkan'ı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Balıkçı teknesindeki Murat Sezek, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
FERİBOTUN KAPTANI GÖZALTINA ALINDI
Kaza ardından feribotun kaptanı Tümer Özden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, kayıp balıkçı Şerafettin Çalışkan'ı arama çalışmalarını geceden bu yana sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 2 bot ve 1 dalış ekibi, kazanın olduğu yerde arama- kurtarma çalışmalarına katıldı.
Kayıp Şerafettin Çalışkan'ı bulmak için ekipler dalış gerçekleştirdiği anlarda, dalışın limanın hemen açığında olması nedeniyle Gelibolu- Lapseki ve Gelibolu- Çardak seferleri de aralıklarla kontrollü yapılabiliyor.