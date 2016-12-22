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Feribottan denize yolcu düştü

Yalova’dan İstanbul’a sefer yapan arabalı feribottan bir kişi denize düştü. Yolcu, görevlilerin dikkati sayesinde kurtarıldı.

İHA | 22.12.2016 - 09:09
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FERİBOT

07:45 Yalova-Yenikapı seferini yapmaya hazırlanan feribota binen yabancı uyruklu 34 yaşındaki A.A.M adlı yolcu, feribotun dış kapağının yan tarafından bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Görevliler ise şahsın denize düştüğünü fark ederek hemen kurtarma çalışması başlattılar.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Kısa sürede görevliler tarafından denizden çıkartılan şahıs olay yerine çağırılan ambulansla Yalova Devlet hastanesine sevk edildi. Şahsın vücut ısının aniden düşmesi nedeniyle hipotermiye girdiği ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis şahsın denize düşme nedenini araştırıyor.

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