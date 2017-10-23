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Ferid Edgü'nün Hakkâri’de Bir Mevsim kitabı 40 yaşında

Sel Yayıncılık Ferit Edgü’nün eşsiz eserini 40. yıla özel bir basımla tekrar yayımladı.

23.10.2017 - 17:47
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Türkçenin ustalarından Ferit Edgü’nün büyük eseri Hakkâri’de Bir Mevsim, ilk kez 1977 yılında yayımlandığında Türkçe yazında pek çok şeyi değiştirdi. Edebi kıymetinin yanı sıra o “uzak” coğrafyayı ele alışıyla, bölgenin okur nezdinde görünürlük kazanmasında mütevazı ama önemli bir katkı oluşturdu.

BİRÇOK DİLE ÇEVRİLDİ

Japonca ve Çince dâhil birçok dile çevrilen, Türkiye’de olduğu kadar dünyada da ses getiren, aynı zamanda Erden Kıral yönetmenliğinde filme uyarlanarak, 33. Berlin Film Festivali’nde aralarında Gümüş Ayı’nın da olduğu 5 ödül kazanan eserin bu yıl 40. yılı kutlanıyor. Yıllar geçtikçe gücünü, yitirmek şöyle dursun, daha da artıran Hakkâri’de Bir Mevsim, 40. yılı vesilesiyle özel bir basımla yeniden okurla buluşuyor.

Ferid Edgü'nün Hakkâri’de Bir Mevsim kitabı 40 yaşında

KİTAP YENİ BASKISIYLA RAFLARDA

Hakkâri’de Bir Mevsim, ciltli ve özel kâğıtlı yeni tasarımıyla raflarda.

Usta edebiyatçı Melih Cevdet Anday'ın kitap hakkındaki görüşü, bu eserin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Anday; “O”yu (Hakkâri’de Bir Mevsim) sadece gerçekçi bir roman olarak saymak yetmez, gerçeğin inanılmaz bir düşe dönüştüğü, şaşırtıcı bir öyküdür bu. Ferit Edgü'nün gerçek bir yaşamı, bir roman yaşamına çevirmesindeki beceriye hayran oldum. Çünkü “O” gözlem gücünü anlatı ustalığından alıyor."

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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