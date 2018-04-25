Ferman Toprak'ın kızı oldu

Şarkıcı Ferman Toprak 2017 yılında Hilal Öztürk ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu çift, bebek heyecanı yaşadı. Hilal Öztürk bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Toprak, kızına Adel Su adını verdi.

Heyecanını sevenleriyle paylaşan ünlü şarkıcı şunları yazdı; "Adel'im... Prensesim... Canım kızım, seni o kadar uzun zamandır bekliyordum ki, anlatamam. Yemediğim yemek, gezmediğim yer, tanışmadığım insan, görmediğim, duymadığım olay kalmadı... Hissetmediğim duygu kalmadı diyeceğim ama, ben ilk defa, bugün, evlat sevgisini hissettim kızım. Allah'ım bu fani dünyada, inşallah hep güzelliklerle, iyiliklerle karşı karşıya kalırsın, kötülüklerden hep uzak olursun...

"KİMSE SENİ KİRLETMESİN ADEL'İM"

Küçük bir vücudun, minnacık ellerin, fakat o küçük vücudunun içinde saf, temiz, hızlıca çarpan bir kalbin var. İnşallah o temiz kalbini kimse kirletmez Adel'im. Kimsenin kirletmesine de izin vermeyeceğim. Baban olarak, hep senin yanında, arkandayım güzel kızım. Allah'ım evlat isteyen herkese nasip etsin inşallah.

"BEREKETLİ BİR EVLAT OLURSUN İNŞALLAH"

Sevgili Adel Su, devletimize, milletimize, ailemize sağlıklı hayırlı ve de bereketli bir evlat olasın... Tekrardan hoş geldin dünyamın merkezi... Hilal Toprak sağ ol aşkım benim bana bu mutluluğu yaşattığın için..."