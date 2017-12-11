Ferrari ile kaza yapan Burak Yılmaz ifade verdi

Sarıyer'de Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya ait Ferrari ile kaza yapan futbolcu Burak Yılmaz, kaza sonrası olay yerinden ayrılmıştı.

Trabzonspor'lu Burak Yılmaz önceki akşam Sarıyer Polis Merkezi'ne giderek kazayla ilgili ifade verdi.

KAZA YERİNİ TERK ETMEKTEN 206 TL CEZA

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, kaza yerini terk etmekten 206 TL ceza kesilen Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz ifadesinde, "Seyir halindeyken araç bir anda aşırı hızlandı, aracın kontrolünü kaybettim. Araç savruldu takla attı. Daha sonra çarparak durdu. Araçtan indiğimde bir cipe çarptığımı gördüm" dedi.

İFADE VERECEĞİMİ BİLMİYORDUM

Burak Yılmaz'ın olay yerinden ayrılmasıyla ilgili olarak, bu tür bir durumda karakola giderek ifade vermesi gerektiğini bilmediği için karakola gitmediğini söylediği belirtildi.