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Ferzan Özpetek, İtalyan eşiyle alışverişte

İtalya'da yaşayan ünlü yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek, iki yıl önce evlendiği İtalyan eşi Simone Pontesilli'yle beraber önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 09:02..
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Ferzan Özpetek ile eşi Simone Pontesilli, mutfak alışverişi yapmak için bir avm'nin market bölümünde soluğu aldı. Özpetek ve eşi aldıkları ürünleri tek tek inceleyip alışveriş sepeteki koyarken, kasada ödemeyi yönetmenin yapması gözlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMEDİLER

Milliyet'te yer alan habere göre, görüntülendiklerini fark edince yaşadıkları panik objektiflere yansıyan Özpetek ve Pontesilli, ayrı yönlere yürüyerek birbirlerinden uzaklaştı. Pontesilli elindeki poşetlerle asansöre binerken, Özpetek ise yürüyen merdivenleri kullandı. Daha sonra çıkışta buluşan ikili, taksiye binerek evlerinin yolunu tuttu.

Ferzan Özpetek, İtalyan eşiyle alışverişte

Ferzan Özpetek, İtalyan eşiyle alışverişte

Ferzan Özpetek, İtalyan eşiyle alışverişte

Ferzan Özpetek, İtalyan eşiyle alışverişte

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