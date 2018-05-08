taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.601
USD
4,2893
EURO
5,0934
ALTIN
180,82
PETR
75,6200

Fethi Kabir nedir

Ölmüş kişilerin ardından adli durumlar söz konusu olduğunda duyduğumuz fethi kabir nedir, neden ve nasıl yapılır... Sizin için araştırdık.

  1. Haberler
  2. İpucu

s

Vefaat edenlerin çeşitli nedenlerle mezarının açılmasına fethi kabir adı verilir.

Bu nedenler şöyle sıralanabilir; adli olgu ihbarı yapılmamış olması, defin ruhsatı alınmamış olması, gömülen cesetlerde ya da gömüldükten sonra ortaya çıkan bilgi ve iddialar ortaya atılması, eksik inceleme- otopsi gibi...

NEDEN YAPILIR

İşte bu gibi durumlarda mezarın açılıp cesedin çıkartılması, adli amaçlı incelemeler yapılması gereği doğurur.

Ölümün ardından değişikliklerin oldukça hızlı gerçekleşmesi, kokuşma ve çürüme gibi nedenlerle bazı incelemelerin yapılamayacağı ya da çıkacak sonucun değerinin sınırlı olduğu göz önünde bulundurularak açılır. Yani aranılan olguya ulaşılamayacaksa açılmayabilir. Ancak Turgut Özal örneğinde olduğu gibi 19 yıl sonra bile yapılabilir.

SAVCI VE MAHKEME KARARIYLA AÇILABİLİR

Fethi kabir ile ilgili düzenleme Yeni Ceza Muhakeme Kanunu (CMK) madde 87/4’ye göre; gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması için mezardan çıkarılabilir. Bu husustaki karar, soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilir. Mezardan çıkarma kararı, araştırmanın amacını tehlikeye düşürmeyecek ise ve ulaşılması da zor değilse ölünün bir yakınına derhal bildirilir.

Feth-i Kabir ilk yapılan otopsi yetersiz olduğu durumlarda yapılabildiği ek bilgi ihtiyacında da yapılabilir. Örneğin DNA örneği alınmak için mezar açılabilir.

NASIL YAPILIR

Ceset yeni ise parça alınması ve cesedin incelenmesi otopsi gibi yapılır. Cesette kokuşma ve çürüme ileri derecede iseyumuşak dokularda eksilme varsa yalnızca gerekli olan organlar ve kemikler incelenir.

Toksikolojik inceleme yapılacaksa cesedin kefeninden, cesedin toprağa değdiği yerdeki topraktan, kabrin 4 metre uzağındaki topraktan ve tabuttan da örnekler alınır.

Mezar açılır açılmaz içine girilmeyip havalandırıldıktan sonra girilir. Çünkü  mezarda biriken birtakım toksik gazlar insanları bayıltabilecek güçte olabilir. Bu işlemler yapılırken, cesedin görüntüleri kayda alınır.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Acı biberin yararları
Yaz kış sıklıkla tükettiğimiz biber, aslında tam bir sağlık kaynağıdır. Günde 1 adet acı bire yemeniz yeterlidir.
Atıkların yok olma süreleri
Atıklar, doğaya ve suya zarar vermektedir. Suya atılan atıklar balıklar tarafından yutulmakta veya saçtığı mikroplar sebebiyle suyu kirleterek, canlıların yaşamasına elverişsiz bir ortam yaratmaktadır
MET Gala nedir
MET Gala; New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi için yardım toplanan bir etkinliktir. Gala; 1948 yılından itibaren düzenleniyor.
Gimbal nedir
Halk arasında horoz kafası olarak da bilinen gimbal, kameraların stabil halde tutulmasına yardımcı olan ekipmandır.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
5 adımda araç içinde çocuk güvenliği

5 adımda araç içinde çocuk güvenliği

0
İslam Ulusu (Nation of İslam) nedir

İslam Ulusu (Nation of İslam) nedir

5
Noel nedir

Noel nedir

4
Güneş çarpmasına karşı alınacak önlemler

Güneş çarpmasına karşı alınacak önlemler

0
Aşıklık nedir

Aşıklık nedir

6
Sol anahtarı nedir

Sol anahtarı nedir

1
Teknofobi nedir

Teknofobi nedir

0

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94