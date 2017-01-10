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Fethi Sekin'i reklam malzemesi yapan firmaya soruşturma

Paylaşımla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Haber Merkezi | 10.01.2017 - 09:16
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İzmir Adliyesi'ne geçen perşembe PKK'lı teröristler tarafından bombalı araç ve kalaşnikoflu saldırıda, mübaşir Musa Can ile teröristlerle son mermisi kalıncaya kadar çatışan kahraman polis Fethi Sekin şehit oldu.

ŞEHİDİ REKLAM MALZEMESİ YAPTILAR

Patlamanın ardından İzmir'de faaliyet gösteren bir firma, şehit Sekin'in daha önce kendi kliniklerine geldiğini ve ona saç ekimi yaptıkarını hatırlatan bir paylaşımda bulunması sosyal medyada tepki çekti.

"MAKSADIMIZI AŞTIK" DEDİLER

Tepki üzerine firma yetkilileri bir açıklama yaptı. Açıklamada, paylaşımın anlaşmalı olarak çalışılan reklam ajansı tarafından yapıldığı, paylaşımın firmanın şehit Sekin'e olan yakınlığını anlatmak olduğu ancak maksadını aştığı, bu nedenle şehit Fethi Sekin'nin ailesi ve kamuoyundan özür dilendiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, firma hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Salnur, "Sağlık Müdürlüğü olarak bu yapılan paylaşıma istinaden bir soruşturma başlattık. Bizim konuşurken bile sesimizin titrediği, gözümün dolduğu bir konuda firmanın şehidimiz üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili soruşturma sürüyor. Şehidimiz böyle bir şey yaptırdı veya yaptırmadı kime ne, belki yakını bile hasta mahremiyeti noktasında böyle bir şeyi bilmek istemeyecek. Hassas olunan noktalar bunlar" diye konuştu.

Fethi Sekin'i reklam malzemesi yapan firmaya soruşturma

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