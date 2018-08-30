taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.75055
Euro
7.885
Altın
1203.434
Borsa
93280.71

Fethiye'de 12 kişilik yelkenlide 34 kaçak

Muğla Fethiye'de 12 kişilik yelkenlide 34 göçmen ve 3 insan kaçakçısı yakalandı.

DHA | 30.08.2018 - 15:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Fethiye'nin İblisburnu mevkisinde devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekibi, bugün sabah 06.00 sıralarında, şüphe üzerine 'Gezegen' adlı yelkenli tekneyi takibe aldı.

12 KİŞİLİK YELKENLİDEN 37 KİŞİ ÇIKTI

Bir süre devam eden takibin ardından tekneye operasyon düzenleyen sahil güvenlik ekibi, 12 kişilik yelkenlide, 34 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca teknedeki 3 organizatör de gözaltına alındı. Toplam 37 kişi, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi.

Fethiye'de 12 kişilik yelkenlide 34 kaçak

IRAK, PAKİSTAN VE FİLİSTİN UYRUKLU

Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürerken, aralarında çocukların da bulunduğu Irak, Pakistan ve Filistin uyruklu kaçakların ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.

Fethiye'de 12 kişilik yelkenlide 34 kaçak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

274
Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

205
TSK'da rütbe terfi töreni

TSK'da rütbe terfi töreni

65
Türk doktorlardan şeker hastalığını bitirecek ilaç

Türk doktorlardan şeker hastalığını bitirecek ilaç

148
Maduro: Yurt dışında tuvalet temizlemeyi bırakın

Maduro: Yurt dışında tuvalet temizlemeyi bırakın

89
Suriye İdlib savaşına hazırlanıyor

Suriye İdlib savaşına hazırlanıyor

296
Konser ücretini dolar olarak alan Tarkan TL'ye geçti

Konser ücretini dolar olarak alan Tarkan TL'ye geçti

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM