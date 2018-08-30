Fethiye'de 12 kişilik yelkenlide 34 kaçak

Fethiye'nin İblisburnu mevkisinde devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekibi, bugün sabah 06.00 sıralarında, şüphe üzerine 'Gezegen' adlı yelkenli tekneyi takibe aldı.

12 KİŞİLİK YELKENLİDEN 37 KİŞİ ÇIKTI

Bir süre devam eden takibin ardından tekneye operasyon düzenleyen sahil güvenlik ekibi, 12 kişilik yelkenlide, 34 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca teknedeki 3 organizatör de gözaltına alındı. Toplam 37 kişi, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi.

IRAK, PAKİSTAN VE FİLİSTİN UYRUKLU

Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürerken, aralarında çocukların da bulunduğu Irak, Pakistan ve Filistin uyruklu kaçakların ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.