Fethiye'de bir turist şelaleden düşerek can verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşamını yitiren 27 yaşındaki Maryam Omarova'nın cesedi, 2 saat süren uğraş sonucu kayalıklardan çıkarıldı.

ŞELALEYE TIRMANIRKEN 15 METREDEN DÜŞTÜ

Aladere Şelalesi’ne doğru yürüyüşe çıkan Omarova, yaklaşık 2 kilometre yürüdü. Şelaleye tırmandığı sırada yaklaşık 15 metre yüksekten aşağıya düştü.

Kamp yapmak için Kabak Koyu’na gelen bir doktor, yürüyüş sırasında Omarova’yı suyun içinde hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine Ölüdeniz Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Omarova’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDİ 2 SAAT TAŞIDIKTAN SONRA YOLA ÇIKTILAR

Omarova’nın cesedi, düştüğü yerden sedyeye alınarak sarp arazide Ölündeniz Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından yaklaşık 2 saat taşındıktan sonra yola ulaştırılabildi.

Kabak Koyu’na getirilen Omarova’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.