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Fethiye'de Bylock operasyonunda 7 tutuklama

Fethiye'de, ByLock kullandıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

20.07.2017 - 06:40
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Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme sistemini kullandıkları tespit edilen 9 şüpheli, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Fethiye'de Bylock operasyonunda 7 tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan aralarında öğretmen, üniversite öğrencisi, ev kadını ve işçilerin bulunduğu şüphelilerden  H.S., H.H.P., M.Y., E.A.D., E.K., F.S. ve İ.A. tutuklandı. M.M. ve M.T. ise, adli kontrol konşulu ile serbest bırakıldı.

Fethiye'de Bylock operasyonunda 7 tutuklama

Fethiye'de Bylock operasyonunda 7 tutuklama

Fethiye'de Bylock operasyonunda 7 tutuklama

Fethiye'de Bylock operasyonunda 7 tutuklama

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