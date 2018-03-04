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Fethiye'de fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 04.03.2018 - 16:39..
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Fethiye'de fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede fuhuş operasyonu düzenledi.

11 GÖZALTI

Operasyonda, 'insan ticareti', 'iştirak halinde fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek' suçlarından Gürcistan uyruklu L.K.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi, gözaltına alındı.

4 TUTUKLAMA KARARI

Operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen Fas ve Tunus uyruklu 8 kadın da yakalandı. Fuhuş yaptığı belirlenen kadınlar, işlemleri sonrası sınır dışı edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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