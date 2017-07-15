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Fethiye'de mehter takımı eşliğinde Milli Birlik Yürüyüşü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

15.07.2017 - 22:49
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Vatandaşlar mehter takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla Beşkaza Meydanı'nda toplandı.

Fethiye'de mehter takımı eşliğinde Milli Birlik Yürüyüşü

Fethiye'de mehter takımı eşliğinde Milli Birlik Yürüyüşü

Fethiye'de mehter takımı eşliğinde Milli Birlik Yürüyüşü

Fethiye'de mehter takımı eşliğinde Milli Birlik Yürüyüşü

Fethiye'de mehter takımı eşliğinde Milli Birlik Yürüyüşü

Fethiye'de mehter takımı eşliğinde Milli Birlik Yürüyüşü

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