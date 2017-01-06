Fethiye'de minik öğrencilerin kar keyfi

Belediye ekipleri, 1100 rakımlı Nif Mahallesi'nden hafriyat kamyonuna yüklenen beyaz örtüyü, bu sabah Gazi İlkokulu bahçesine döktü.

HAFRİYAT KAMYONUYLA KAR DÖKÜLDÜ

Teneffüs zilinin çalmasıyla birlikte bahçeye çıkan öğrenciler, kar yığınını görünce büyük sevinç yaşadı. Bazı öğrenciler kartopu oynarken, bazıları kardan adam yapmaya çalıştı.

MİNİKLERİN KAR SEVİNCİ

Öğrenciler gönüllerince eğlenirken bazı öğretmenlerde kartopu oynayarak onlara eşlik etti. Okulda hiç kar görmeyen öğrencilerin olduğunu anlatan Gazi İlkokulu Müdür Yardımcısı Halil Nuri Dontlu, "Fethiye Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Kar görmeyen çocuklarımız için buraya kar dökülmesi bizi çok mutlu etti. Çocuklarımız okul bahçesinde kar görünce çok eğlendiler. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.































