1 Fethiye'de nefes almakta zorlanan carettaya suni teneffüs Deniz yüzeyinde nefes almakta güçlük çeken caretta tedavi altına alındı.

2 İzmir'de sela okuyan müezzine saldıranlar serbest Darbe girişimi gecesi sela okuyan müezzinlere saldıran 23 kişiden 18'i beraat etti, kalan 5 kişi de hafif cezalar alarak hapis yatmaktan kurtuldu.

3 Müze ve ören yerlerini 20 milyon kişi ziyaret etti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da yüzde 18,9 artışla 20 milyon 509 bin 746 oldu.

4 Bedelli askerlikte son durum Başvuranların sayısı 550 bini geçti. Ücretini yatıranların sayısı ise 211 bini buldu. Yarın 3. celp dönemi açıklanacak.

5 Türkiye’nin ortalama yaşam süresi 78 yıl oldu TÜİK'in hazırladığı hayat tabloları verileri ile, erkeklerin ortalama yaşam süresinin 75,3, kadınların ise 80,8 yıl olduğu açıklandı.

6 Dört mevsim içinizi ısıtan ada: Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitmeyi düşünüyorsanız, birkaç dakikanızı ayırın deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkaralım sizi...