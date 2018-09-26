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Fethiye'de nefes almakta zorlanan carettaya suni teneffüs

Deniz yüzeyinde nefes almakta güçlük çeken caretta tedavi altına alındı.

DHA | 26.09.2018 - 11:44..
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknecilerin deniz yüzeyinde nefes almakta güçlük çekerken bulduğu yavru caretta caretta için sahil güvenlik ekipleri seferber oldu.

Fethiye'de nefes almakta zorlanan carettaya suni teneffüs

TEDAVİYE ALINDI

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürülen caretta, tedaviye alındı. Göcek Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında tekne kaptanları, Sahil Güvenlik'i arayarak bir deniz kaplumbağasının yüzeyde çırpındığı bilgisi verildi.

Bunun üzerine ekipler, bölgeye sevk edildi. Yavru caretta caretta Sahil Güvenlik botuna alınarak, Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi.

Fethiye'de nefes almakta zorlanan carettaya suni teneffüs

DENİZ KAPLUMBAĞASINA İLK MÜDAHALE

Ekipler, süreç sırasında DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska'yı da aradı. DEKAMER görevlileri, Sahil Güvenlik Komutanlığı´na gelerek, nefes almakta zorlanan yavru deniz kaplumbağasına ilk müdahaleyi yaptı. Deniz kaplumbağası, tedavisinin devamı için DEKAMER'e götürüldü.

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