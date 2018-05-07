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Fethiye'de trafik kazsı: 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

AA | 07.05.2018 - 00:52..
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Emrullah Elibüyük yönetimindeki 07 FYF 27 plakalı otomobil, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda, aynı yönde seyreden Kemal Kaya idaresindeki 48 HT 862 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Fethiye'de trafik kazsı: 4 yaralı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Kazada, Elibüyük’ün otomobilinde bulunan Vedat Sönmez, Fatma Gebeş ve diğer aracın sürücüsü Kaya ile yanındaki Cüneyt Karakaya yaralandı. Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yapılan kontrolde 2,17 promil alkollü olduğu tespit edilen Elibüyük, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fethiye'de trafik kazsı: 4 yaralı

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