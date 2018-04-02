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Fethiye'de tur teknesi battı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir tur teknesi su alarak battı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

AA | 02.04.2018 - 15:09..
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Fethiye'de Gemiciler Koyu Kayaköy açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı devreye girdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 5 bot, bir uçak ve bir helikopter ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait iki hücumbot ve bir helikopter, bölgeye sevk edildi. Batan tekneden 75 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Fethiye'de tur teknesi battı FOTO GALERİ

Fethiye'de tur teknesi battı

"BİR DALIŞ TEKNESİ SU ALARAK BATTI"

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "Tekne battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik, Jandarma, 112 ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi, bir helikopter de havadan arama çalışması başlattı. Hamam Koyu mevkisinde bir dalış teknesinin su alarak battığı belirlendi. Olay yerine ulaşan ekipler, ilk belirlemelere göre herhangi bir ölünün olmadığını tespit etti. Teknenin kıyıya çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Bölgede her ihtimale karşı arama faaliyeti de devam ediyor." diye konuştu.

Fethiye'de tur teknesi battı VİDEO

Fethiye'de tur teknesi battı

KAYALIKLARA SIĞINDILAR

Sabancı Üniversitesi’nin geleneksel hale getirdiği Bahar Tatili Dalışı ve Mavi Tur etkinliği kapsamında sabah saatlerinde Fethiye’den Mer-May adlı tekneyle açıldığı belirtilen yaklaşık 75 kişilik grubu taşıyan tekne bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle battı.

5 gün 4 gece sürmesi planlanan etkinlik yaşanan acı olay nedeniyle sona ererken, olayda tek teselli kaynağının herhangi bir can kaybının yaşanmaması olduğu belirtildi.

Grubu taşıyan teknenin batmasının ardından aynı zamanda iyi birer yüzücü ve dalış öğrencisi olan yaklaşık 75 kişinin denizden çıkıp kayalıklara sığındıkları belirtildi.

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