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Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşen 7 aylık hamile kadın, hayatını kaybetti.

İHA | 19.06.2018 - 03:43..
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İzmir'den Fethiye'ye tatile gelen 32 yaşındaki Semra Aysal, eşiyle birlikte Kelebekler Vadisi'ne çıktı. 7 aylık hamile olan Aysal, dengesini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

250 METREDEN DÜŞTÜ

Karayolundan yaklaşık 10 metre aşağı inen Aysal, vadideki plajı gören bir kayanın üstüne çıkarak eşine poz verdi.

Eşi fotoğraf çekerken bir anda dengesini kaybeden Aysal, yaklaşık 250 metre yükseklikten düştü. Eşinin, gözleri önünde uçuruma yuvarlandığını gören adam ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) görevliler sevk edildi.

Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

BEBEĞİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Kelebekler Vadisi'nde bulunan profesyonel dağcıların da yardımıyla Semra Aysal ve karnındaki bebeğin cesetleri düştüğü yerden sedyeye alındı. Karayoluyla ulaşım imkanı olmadığı için yaklaşık 2 saat taşınan ceset, denizde bekleyen bota konularak 20 dakikalık yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki lagüne getirildi.

Aysal'ın cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

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