Fethiye'de yamaç paraşütü kazası

Tatil için Muğla'nın Fethiye Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen Rus uyruklu Anastasia Zakharova, yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'a çıktı. 1700 metredeki pistten tekli atlayış yapan Zakharova, iniş sırasında yaklaşık 40 metre yükseklikten denize düştü.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Belcekız Plajı'nda bulunan ve Anastasia Zakharova'nın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Tekneyle yaralıya ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından Zakharova'yı özel bir hastaneye kaldırıldı. Rus uyruklu Zakharova'nın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.