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Modern Zamanların Hasan Sabbah’ı: Fetullah Gülen

Başbakan Başdanışmanı Abdülkadir Özkan, FETÖ terör örgütünün lideri Fethullah Gülen'in bilinmeyenlerini yazdı.

17.01.2017 - 15:22
  1. Haberler
  2. Politika

albükadirözkan

Başbakan Binali Yıldırım'ın Başdanışmanı Abdülkadir Özkan, “Modern Zamanların Hasan Sabbah'ı - Fetullah Gülen” adlı kitapta Fetullah Gülen'in yani "modern zamanların Hasan Sabbah’ının kan donduran korku imparatorluğunun tarihçesi" anlatılıyor.

Kitap bir biyografiden ziyade, FETÖ terör örgütünün elebaşı olan Gülen'in gerçek yüzünü ortaya koyan bir Haber dosyası niteliğini taşıyor.

Fetullah Gülen'in zihin dünyasının derinlemesine analiz edildiği kitapta, 28 Şubat gibi, müslümanların çok zor günler geçirdiği bir dönemde,Gülen'in çıkıp, insanların saf, temiz duygularını istismar edip, büyük bir sömürü imparatorluğu kurabilmesinin nedenleri irdeleniyor.

ERGENEKON, BALYOZ VE 17/25 ARALIK'DA ACIMASIZ OLDUKLARINI GÖRMÜŞTÜK

Özkan, Gülen'in gerçek yüzünü Ergenekon, Balyoz ve 17/25 Aralık süreçlerinde görüldüğünü şöyle yazdı:

 

"Sonuçta Fethullah Gülen'in bir din adamı, örgütsel yapısının da dini bir camaat olmadığı artık aşikar. Gülen'e şüpheyle bakan çevrelerin kanaatlerinin doğru olduğu kesin olarak anlaşıldı. 15 Temmuz sonrası Gülen ve bağlılarının uygun şartlar oluştuğunda inandıkları 'dava' uğruna gözlerini kırpmadan masum insanları yok edebilecek kadar tehlikeli ve hastalıklı bir terör  yuvalanmasına dönüşebildiklerine şahit olduk. Gülen'in talimatlarıyla iş yapan, devlet içinde kümelenmiş 'bürokratik oligarkların' Ergenekon, Balyoz ve 17/25 Aralık süreçlerinde muhataplarına karşı ne kadar acımasız olabildiklerini zaten görmüştük."

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