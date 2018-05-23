Fetih Kupası'nın ilk oku Semerkant'ta atıldı

Registan Meydanı’nda düzenlenen tanıtıma Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Özbekistan Spor Bakanı Şoakram İsrailov, Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Umud Ahmadcanov, Özbekistan Okçuluk Federasyonu Başkanı Cemalettin Babahanov, Semerkant Valisi Turabcan Corayev, Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve çok sayıda davetli katıldı.

50 ÜLKEDEN 500 SPORCU

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, yıllar önce hayal bile edilemeyen, İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümünü Semerkant’ta kutlamanın bugün kendilerine nasip olduğunu kaydederek bunda iki ülke devlet başkanlarının büyük katkılarının bulunduğunu vurguladı. Yıldız, bugün başlayan İstanbul’un fethini anma etkinliklerinin 29 Mayıs akşamına kadar devam edeceğini belirtti.

Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması’na bu yıl yaklaşık 50 ülkeden 500 sporcunun katılacağını söyleyen Yıldız, etkinliğin her yıl büyüyen dev bir organizasyona dönüştüğüne işaret etti.

"İSLAM MEDENİYETİ BÜYÜK AYDINLIK ÇAĞLARA YAKINDIR"

Tanıtımda konuşan Bilal Erdoğan da Semerkant’ın, Anadolu medeniyeti denilen zengin kültürün adeta ata vatanı olduğunu söyleyerek bu iki coğrafyanın manevi açıdan birbirine çok yakın olduğunun altını çizdi. Bu toprakların aynı zamanda İslam dininin, İslami bilimlerin ve tarihin, Ortaçağ’ın gördüğü en büyük bilginlerin yetiştiği topraklar olduğunu dile getiren Erdoğan, İmam Buhari, İmam Tirmizi ve Uluğ Bey gibi büyük insanların bu topraklarda yetiştiğini hatırlattı.

Erdoğan, “Şimdi İslam medeniyeti, belki aydınlık çağlarının epey gerisindedir ancak yeniden Buhara’dan, Semerkant’tan, Anadolu’dan, Endülüs’ten ilham alacak olursak İslam medeniyeti yine çok büyük aydınlık çağları yaşamaya yakındır. Bu ilk adım da o eski birliğimizi yakalamak için bir araya gelmemizi sağlamaktadır ve farklı vesilelerle kardeşliğimizi güçlendirmektir.” dedi.

Okçular Vakfı olarak geleneksel okçuluğu tanıtmak istediklerini ifade eden Erdoğan, bu sebeple iki ülke devlet başkanlarının liderliğinde, iki kardeş ülkenin yeniden çok yakın ilişkiler içine girmesinin çok sevindirici olduğunu belirtti.

Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Umud Ahmadcanov da bu etkinliğin önemine değinerek Özbekistan ve Türkiye arasında farklı alanlarda hızla gelişen iş birliklerine Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın da büyük katkı sağlayacağını söyledi.

İLK OK ERDOĞAN'DAN

Ahmadcanov, Türkiye’nin Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan önemli bir ülke olduğunu, bundan dolayı Özbek sporcuların sportif etkinliklere hazırlanmasında Türkiye’nin altyapısı ve deneyimlerinden istifade etmek istediklerini dile getirdi. Ahmadcanov, iki ülke milli kafilelerinin birlikte olimpiyat oyunlarına hazırlanabileceği de ifade etti.

Tanıtımın ardından Erdoğan, Yıldız ve Özbek yetkililer, meydanda kurulan hedefe ilk oku attı.

Sembolik olarak Semerkant’tan başlangıç atışı yapılan Fetih Kupası, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonunun ortak girişimiyle düzenlenen en büyük sivil okçuluk müsabakası olarak biliniyor.