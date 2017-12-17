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FETÖ 17 Aralık kumpasının yıl dönümünde yine yenildi

FETÖ'nün Türkiye'ye yönelik ABD destekli operasyonlarından biri daha, bu kez 17 Aralık sürecinin yıl dönümünde başarısızlığa uğradı.

Detay Haber | 17.12.2017 - 07:21..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetine yargı eliyle darbe yapmaya kalkan FETÖ'nün hüsrana uğradığı 17 Aralık'ın 4. yıldönümü. FETÖ elebaşına kul olmuş savcı ve polisler, sahte belgeler ve montajlı tapelerle bakanlara ve iş adamlarına operasyon düzenledi.

Ancak Erdoğan'ın ve Türk milletinin dik duruşu sayesinde, hain kumpasın kurgucuları hakim, savcı ve polisler adalet önünde hesap verdi.

ZARRAB ÜZERİNDEN YENİ ABD-FETÖ KUMPASI

17 Aralık sürecinde hedefine ulaşamayan FETÖ, bu kez daha da acımasız bir birişimle silahlı darbeye kalkıştı. Milletten bir tokat daha yiyen FETÖ, son çare olarak ABD'den medet umarak, Reza Zarrab üzerinden Türkiye üzerindeki planlarını icra etmeye kalktı.

YALANLAR AÇIĞA ÇIKTI

FBI'dan para aldığını itiraf eden FETÖ'cü-ByLock'çu firari polisin getirdiği delillerle, Reza Zarrab'ın kendini kurtarmak için eski bakanları ve Türkiye'yi suçlamasına rağmen, yalanları deşifre oldu ve ABD'deki kumpas artık çöktü.

FBI HAKAN'LARI KARIŞTIRDI, DAVA ÇÖKTÜ

ABD'de Reza Zarrab'ın "Hakan Atilla'ya ait" dediği ses kaydı Halkbank'ın yöneticilerinden Hakan Aydoğan'ın çıktı. FBI'ın Hakan'ları karıştırdığı davada, yalan ifade veren İranlının savcılıkla anlaşması bozulabilir. Suçsuz yere tutuklanan Hakan Atilla da beraatini istedi.

Atilla’nın avukatları, Zarrab’ın 10 Nisan 2013 aynı gün akşam saatlerinde Hakan Aydoğan’la bir telefon görüşmesi yaptığını da vurguladılar. Ancak FBI ajanı Jennifer A. McReynolds’un, şikayet dilekçesinde Zarrab ile Aydoğan arasında yapılan telefon görüşmesini, sanki Zarrab ile Hakan Atilla arasında yapılmış gibi gösterdiğine dikkat çekildi.

Böylelikle FETÖ, yargıyı kullanarak yapamadığı darbeyi ABD'ye taşımasına karşın yine bozguna uğradı.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE ULUSLARARASI DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Hükümet, FETÖ ile işbirliği yapan ve Türkiye'yi yargılamaya kalkan ABD'ye karşı uluslararası alanda hukuk mücadelesi başlatıyor.

ABD, Halkbank'a yönelik dava nedeniyle Birleşmiş Milletler ve Lahey nezdinde şikayet edilecek. Ayrıca FETÖ elebaşı iade edilmedği için, 15 Temmuz'da zarar görenler de ABD'de dava açacak.

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