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FETÖ, 5 hain kardeşi orduya sızdırdı

FETÖ'nün bir aileden 5 kardeşi yetiştirip, orduya sızdırdığı ortaya çıktı.

06.06.2017 - 10:07
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İstihbarat birimlerinin hazırladığı rapora göre, FETÖ, bir aileden 5 kardeşi önce askeri okullara daha sonra orduda kritik yerlere yerleştirdi. Örgütün gizli haberleşme programını kullanmayan kripto FETÖ'cü kardeşler, 15 Temmuz gecesi ise hainlikte sınır tanımadı.

KRİTİK GÖREVLERE YERLEŞTİRİLDİLER

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre, kardeşlerden üçü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast, Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi ve Moda Deniz Kulübü'nde Hava Kuvvetleri Komutanı'nın rehin alınmasında görev yaptı. İstihbarat birimleri, mahkemelerde FETÖ bağlantılarını inkar eden subayların soy bağlarını inceleyip, bir rapor hazırladı.

FETÖ, 5 hain kardeşi orduya sızdırdı

FETÖ, 5 KARDEŞİ ASKERİ OKULLARA YERLEŞTİRDİ

FETÖ, Karadenizli olan Aslanbay ailesine mensup kardeşler Hasan, Hüseyin, Furkan, Rıdvan ve Enes'i küçük yaştan itibaren yetiştirip, sınav sorularını vererek, askeri okullara yerleştirdi. Daha sonra onları orduda kritik noktalarda görevlendirdi. FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı 5 kardeşten Hasan İzmir'deki MAK filosunda, Furkan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, Hüseyin ise Konya'daki MAK timinde görevliydi. Diğer kardeşler Rıdvan, Hava İstihbarat Astsubay Çavuş, Enes ise Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda okuyordu.

HAİN KARDEŞLERİN 3'ÜNE KRİTİK GÖREV

Hain kardeşlerden özellikle 3'ünün 15 Temmuz gecesi kilit yerlerde görev aldıkları belirlendi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock dahi kullanmayan kripto kardeşlerden İzmir 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki MAK Filosu'nda görevli üsteğmen Hasan Aslanbay Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapmaya giden tim içinde yer aldı. Hasan Aslanbay, Skorsky helikopterde makineli tüfekçi olarak kalkışmaya destek verdi. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Astsubay Furkan ise Ankara'da darbeci general Semih Terzi'yle birlikte hareket eden timdeydi. Furkan Aslanbay'ın da aralarında olduğu tim, 15 Temmuz gecesi kahraman astsubay Ömer Halisdemir'i şehit etti.

2 KARDEŞ İHRAÇ EDİLDİ

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki MAK timlerinde görevli üsteğmen Hüseyin Aslanbay ise İstanbul'da Moda Deniz Kulübü'ne baskın yapıp, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile birlikte 8 generali rehin alan timi yönetti. Hasan, Furkan ve Hüseyin Aslanbay darbe girişiminin ardından tutuklanırken, diğer 2 kardeş ihraç edildi.

3 KARDEŞ İSE TUTUKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e giden ve kalkışmanın başarısız olmasından sonra kaçan Hasan Aslanbay 17 Temmuz'da görev yaptığı Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nde yakalanarak tutuklandı. Zanlı savunmasında kalkışma başarısız olduktan sonra evine gidip, haberleri izleğini, Cumhurbaşkanı'na suikasta gittiklerini televizyondaki haberlerden öğrendiğini öne sürdü. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki MAK timinde görevli Üsteğmen Hüseyin Aslanbay'ın filoda kendisinden rütbeli iki binbaşı olmasına rağmen FETÖ üyesi Filo komutanı Yarbay Alparslan Şahin tarafından İleri Hava Kontrolörü takım komutanı yapıldığı ortaya çıktı.

GENERALLERE PLASTİK KELEPÇE TAKARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

İzmir'de kurstayken 15 Temmuz günü Konya'ya gelerek iki helikopterle İstanbul'a giden ve Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın da aralarında bulunduğu 8 generali rehin alan timi yöneten Aslanbay, Akıncı üssünde yakalanarak tutuklandı. Moda Deniz Kulübü'ndeki baskında generallere plastik kelepçe takarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen zanlı ifadesinde suçunu kabul etti. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığını darbecilere teslim etmeyen Ömer Halisdemir'i şehit eden timde görevli Furkan Aslanbay ise susma hakkını kullandı.

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