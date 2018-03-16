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FETÖ abisinin bilgisayarında çocuk pornosu bulundu

Gaziantep'te FETÖ/PYD soruşturması kapsamında, yargılanan eski öğretmenin dizüstü bilgisayarında, FETÖ elebaşının vaaz videoları ile çocuk pornosu tespit edildi.

AA | 16.03.2018 - 13:19..
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FETÖ'nün "milli eğitim yapılanması" içerisinde atamalardan sorumlu "abisi" olduğu iddiasıyla 8 . Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan eski matematik öğretmeni Ahmet Tunç'un, 1 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alındığında ele geçirilen dijital materyallerdeki inceleme, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tamamlandı.

Mahkemeye gönderilen raporda, dizüstü bilgisayarın 320 gigabayt kapasiteli hard diskinden alınan imajda yapılan incelemede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vaaz videoları ile çocuk pornosu bulunduğu kaydedildi.

Raporda, deliller arasında yer alan flaş bellekte ise Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Zaman gazetesinin abone listesinin bulunduğu belirtildi.

FETÖ abisinin bilgisayarında çocuk pornosu bulundu

ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI SUÇUYLA DA YARGILANACAK

8. Ağır Ceza Mahkemesi, suç duyurusunu zorunlu hale getiren ilgili yasa doğrultusunda, elde edilen delillerle sanık hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Tunç hakkında, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan da ayrıca dava açılacak.

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