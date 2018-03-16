Hayvanların 'yuvasını yapan' adam: O canlar bize emanet

1 İtalya polisinden "0 beden" tarikatına operasyon İtalya'da bir diyetisyen, kurduğu dernek üzerinden edindiği müritleri zayıflatacağı iddiasıyla dolandırdı.

2 Özel sektörde 2018 maaşları Yüzlerce sektörün incelenmesiyle ortaya çıkarılan araştırmaya göre, 2018 Türkiyesi'nde ayda 16,500 lira maaş alan da var 2,800 lira alan da.

3 Chelsea, yeni stada izin vermeyen aileye 20 milyon pound ödedi Chelsea'nin 500 milyon euroya mal olacak yeni stat projesinin önündeki en önemli engel kalktı.

4 FETÖ abisinin bilgisayarında çocuk pornosu bulundu Gaziantep'te FETÖ/PYD soruşturması kapsamında, yargılanan eski öğretmenin dizüstü bilgisayarında, FETÖ elebaşının vaaz videoları ile çocuk pornosu tespit edildi.

5 Atatürk Havalimanı’nda kaçak yolculara sirenli önlem Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde biletsiz bir kişinin kaçak yolla arındırılmış bölgeye geçerek uçağa binmeye çalışması sonrası alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi.

6 Üniversite hastanelerine 7 bin hemşire alınacak Üniversite hastanelerinin mevcut borçları yapılandırılırken, daha iyi sağlık hizmeti için 7 bin hemşire kadrosu tahsis edildi.