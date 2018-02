FETÖ ablaları ihtiyaç sahipleri üzerine hat çıkarmış

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat günü Adana merkezli İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Siirt ve Zonguldak’ta FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenledi. 45 kişinin yakalanması için yapılan operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan sorgusu tamamlanan kadın öğretmenler Ü.N, M.F. ve F.A. ile avukatlar M.E, F.K, O.K. ve M.D. ile erkek öğretmen R.B. ve esnaf İ.İ. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan kadın öğretmenler ve avukat M.D. etkin pişmanlıktan faydalandığı için adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, avukatlardan M.E, F.K. ve O.K. ile erkek öğretmen R.B. ve esnaf İ.İ. ise tutuklandı. Zanlıların sorgusunda ise ilginç detaylara ulaşıldı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN ÜZERİNE HAT ÇIKARTTILAR

Kripto FETÖ’cüleri bulmak amacıyla özel bir ekip oluşturan polisler 7 gün 24 saat çalışarak cep telefonu numaralarından ve ID numaralarından ByLock kullananları tek tek tespit etti. Önce örgütün seçtiği ihtiyaç sahibi vatandaşların ifadesine başvuran polis, bu vatandaşların ByLock’u kullanmadığını ID numarasından belirledi. Bylock’u 3 kadın öğretmenin kullandığı ve buradan örgütü yönettikleri tespit edildi. Bunlardan biri de Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep örgütün milli eğitim bölge ablası Ü.N, Adana il ablası M.F. ve ilçe imamı F.A. oldu. 3 zanlının yakalanmamak için para, kıyafet ve gıda yardımı yaptıkları ihtiyaç sahibi vatandaşları seçtikleri belirlendi. Şahısların güvenini kazandıkları vatandaşların kimliğini yine yardım bahanesiyle alıp üzerine hat çıkararak ByLock yüklediği öğrenildi.

ÖRGÜT İÇİ SINAVDA SORULARI ÇALDILAR

Ü.N.’nin, örgüt içinde bölgesindeki öğretmenleri hem yazılı hem de sözlü sınav yaptığı, sınavda örgüt elemanlarının örgüte kaç tane eleman kazandırdığı, ne kadar himmet, kurban topladığı ya da sattığı dergi ve gazete ile değerlendirip puan yaptığı öğrenildi. Ayrıca Ü.N.’nin yine örgüt içindeki elamanlara bu illerde görev vermek için yazılı sınav yaptığı ancak örgüt üyelerinin bu soruları da çalıp sınava girdikleri tespit edildi. Ü.N.’nin örgüt içindeki öğretmenleri tek tek fişlediği kimin ne çalışma yaptığını tespit ettiği belirlendi.

"BİZDEN OLMAYAN ATANMASIN"

Ü.N.’nin bölgedeki bütün öğretmen atamalarından da sorumlu olduğu, FETÖ’cü olmayan öğretmenlerin atanmasının önüne geçtiği ByLock üzerinden bizzat "bizden olmayan atanmasın" dediği öğrenildi. 2014 yılında Ü.N.’nin yine ByLock’tan "atamaları bizden başka kimse yapamaz tamamen hakimiz" yazdığı belirlendi. Ü.N.’nin ilde hangi okulda kaç öğretmen olduğunu, öğretmenlerin ne kadarının FETÖ’cü olduğunu, kaç tanesinin örgüte geçebileceğini tek tek fişlediği de öğrenildi.

OKULA GİDERKEN GÖZALTINA ALINDI

Bölge ablası Ü.N.’nin daha önce ihraç edildiği, il ablası olan M.F.’nin ise bir ortaokulda halen öğretmen olarak görev yaptığı, kripto FETÖ’cü olduğu öğrenildi. M.F.’nin uzun süre takip edildiği, kocasının da FETÖ’cü olduğu için tutuklu olduğu, bu operasyonda da okula giderken gözaltına alındığı, Adana’da milli eğitimdeki faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi.

Gözaltına alının avukatların da ByLock yüklediği ortaya çıktı. Avukatların ortaokul ve lise yıllarında örgüte katıldığı daha sonrada örgüt için çalıştığı ve toplantılar yaptığı belirlendi. Etkin pişmanlıktan faydalanan avukatların polise yakalanmamak için babalarının ya da akrabalarının üzerine hat aldıkları tespit edildi.