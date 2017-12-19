FETÖ ablası objektiflere sırıttı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün gaybubet evlerine yönelik 6 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
25'İ KADIN 70 ZANLI
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen ile örgütün jandarma yapılanmasındaki mahrem imamın da aralarında bulunduğu 25'i kadın 70 zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
GÜLEREK POZ VERDİ
Adliyeye sevk edilen bazı FETÖ'cülerin objektiflere bakarak sırıttığı dikkatlerden kaçmadı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik 6 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alınmıştı.