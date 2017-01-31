FETÖ, Arjantin'de kıskaca alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri Bakanı Susana Malcorra ile gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, temaslarını AA ve TRT muhabirlerine değerlendirdi.

19 YIL SONRA İLK ZİYARET

Ziyaretinin, 19 yıl aradan sonra Türkiye’den Arjantin’e dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyaret olduğu hatırlatılan Çavuşoğlu, görüşmelerin ikili ilişkiler açısından son derece faydalı geçtiğini vurgulayarak, "Esasen 2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızla, o zaman başbakandı, Rio’dan Arjantin’e Buenos Aires’e gelecektik. Fakat o gün buradaki negatif gelişmeler yüzünden iptal etmek durumunda kalmıştık." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin Çin’de düzenlenen G20 Zirvesinde ikili ilişkilere yeni bir enerji katmak, ilişkileri yoluna koymak ve işbirliğini güçlendirmek ve genişletmek için bir irade ortaya koyduklarını hatırlattı.

GÜNCEL LİSTE VERDİ

Türkiye’nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili düşüncelerini de Arjantinli mevkidaşı Malcorra’ya aktardığını belirten Çavuşoğlu, "New York’ta kendisine liste vermiştim. bugün güncellenmiş listeyi de verdim." dedi.

"BURADA DA FETÖ'NÜN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Arjantin Uluslararası İlişkiler Konseyi’nde (CARİ) katıldığı toplantıda da FETÖ’nün sadece Türkiye için değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğunu vurguladığını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Kendilerinin özellikle finansal aktivitelerinin, gelirlerinin nereden geldiğine dair incelemenin yapılması gerektiğini, burda kurdukları iş adamları derneğinin Türkiye ile hiçbir ilgisinin olmadığını ve tam tersi Türkiye'de kapatıldığını da vurguladık. Listeyi tekrar verdik. Hangi tedbirleri almaları gerekir, bu konudaki beklentilerimizi söyledik. İstihbaratlarımız ve ilgili kurumlarımız arasında da diyaloğu daha iyi sağlamamız lazım ki bilgi alışverişi de olsun. Burada da FETÖ'nün peşini bırakmayacağız."