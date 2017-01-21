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FETÖ bahanesiyle 20 bin liralık vurguna polis engeli

Bursa’da kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı.

21.01.2017 - 11:44
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FETÖ

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, S.S.’yi (50) aradı.

Şüpheli, S.S.’ye, “Kimlik bilgilerin FETÖ’nün eline geçti. Senin adına hesap açmışlar. O hesaplardan da para aktarımları olmuş. Senin evindeki veya banka hesabındaki altın ile paraları bize vermen gerekiyor. Biz senin suçsuz olduğunu biliyoruz. Karşılaştırma yapacağız” dedi.

5 SAAT BOYUNCA KONUŞTU

Bunun üzerine paniğe kapılan S.S., evindeki yaklaşık 20 bin lira değerindeki altını poşete koydu. Telefonda şüphelilerle yaklaşık 5 saat boyunca konuşan kadın, poşeti evine gelen Burak K.’ya (21) verdi.

Bu sırada şüphe üzerine şahsı takip eden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelinin aldığı altınlar S.S.’ye iade edildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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