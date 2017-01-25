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FETÖ bahanesiyle dolandırma çalışırlarken yakalandılar

Bursa'da FETÖ yalanıyla yaşlı bir çifti dolandıran iki kişi parayı evin camından alırken polisler tarafından yakalandı.

25.01.2017 - 09:46
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Her gün Türkiye’nin farklı bir köşesinden telefon dolandırıcılığı haberi gelirken, Bursa’da anne ve babasını arayan kişinin dolandırıcı olduğunu fark eden çocukları, 87 bin lirayı kurtardı.

ÇOCUKLARI DOLANDIRILDIKLARINI ANLADI

Olay merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kendini polis ve savcı olarak tanıdan telefon dolandırıcısı, E.T. (60) ve N.T. (57) çiftini arayarak, hesaplarından FETÖ terör örgütüne para aktarıldığını söyledi.

FETÖ bahanesiyle dolandırma çalışırlarken yakalandılar

Uzun süre telefonu kapatmayarak ne yapmalarını gerektiğini belirten İ.K. (35), yaşlı çiftten hesaplarındaki bütün parayı gelecek kişilere teslim etmelerini istedi. Uzun süre telefonda olan anne ve babasından şüphelenen çocukları, arayanların dolandırıcı olduğunu anlayınca polise ihbarda bulundu.

POLİSLER SUÇ ÜSTÜ YAKALADI

Polis ekiplerinin oyunu devam ettirmelerini istemesi üzerine, paraların tamam olduğunu belirten karı koca, İstanbul’dan yola çıkan M.E. (33) ve A.A.’yı (34) beklemeye başladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de evin etrafında tertibat aldı. Dolandırıcılar, yaşlı çiftin camdan uzattığı paraları tam alırken suç üstü yakalandı.

FETÖ bahanesiyle dolandırma çalışırlarken yakalandılar

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