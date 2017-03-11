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FETÖ bahanesiyle kandırıp 56 bin lira dolandırdılar

Bursa ve Balıkesir'de 2 kişiyi FETÖ soruşturması bahanesiyle kandırıp 56 bin lirasını alan 3 dolandırıcı Adana'da yakalandı.

11.03.2017 - 14:27
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Bursa'da iş makinesi operatörlüğü yapan Fehmi Ç. (43), polise başvurarak, telefonla kendisini arayıp polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığını söyledi.

48 BİN LİRASINI VERİLEN HESABA YATIRDILAR

Fehmi Ç, ifadesinde, sahte polislerin telefonda kendisine FETÖ soruşturma kapsamında örgüt mensuplarınca adına hesap açıldığını, onların yakalanmasını sağlamak amacıyla hesabındaki parayı çekip devlet güvencesindeki hesaba aktarılması gerektiğini söylediği, bunun üzerine bankadaki 48 bin lirayı çekip kendisine verilen hesaba yatırdığını anlattı.

BAŞKA BİR KİŞİ DE 8 BİN LİRASINI YATIRDI, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine paranın yatırıldığı hesabı inceleyen ekipler, hesap sahibinin Faruk Z. isimli bir kişi olduğunu ve parayı Adana'daki bir banka şubesinden çektiğini tespit etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheliyi yakaladı. Faruk Z, emniyetteki ifadesinde, arkadaşı Levent Ö'nün bir yakınının para göndereceğini ancak bankada hesabının bulunmadığını söyleyerek kendi hesap numarasını istediğini ileri sürdü. Bunun üzerine ekipler, Levent Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Balıkesir'de ikamet eden ve 8 bin lirasını dolandırıcıların hesabına yatıran 71 yaşındaki Semiha Y'nin 10 bin lira değerindeki bileziğini de bozdurup kendisine verilen hesaba yatıracağı bilgisine ulaşan polis ekipleri, banka şubesine giderek beklemeye başladı.

POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI

Polisler, parayı çekmek için gelen Levent Ö. ile ona hesap numarası temin ettiği iddia edilen Burhan A'yı suçüstü yakaladı. Üç zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik güçlerinin iki olayla ilgili 3 kişiyi daha yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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