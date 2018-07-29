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9 FETÖ'cü batan tekneden sağ kurtuldu

Ayvalık'ta batan tekneden sağ olarak kurtulan FETÖ Lideri Fetullah Gülen’in yeğeninin damadı İsmail Akay sağlık kontrolüne götürülürken görüntülendi.

İHA | 29.07.2018 - 13:05..
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9 FETÖ'cü batan tekneden sağ kurtuldu

Gece saat 23.30 sıralarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na kaçmak isteyen bir grup FETÖ firarisinin bulunduğu tekne batmış 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi ise kurtarılmıştı. Bir kişinin ise arama çalışmalarına devam ediliyor.

Kurtarılan kişilerin yapılan kimlik sorgulamalarında firari FETÖ’cüler olduğu belirlendi.

9 FETÖ'cü batan tekneden sağ kurtuldu

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

FETÖ Lideri Fetullah Gülen’in yeğeninin damadı 15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay’ında içinde bulunduğu 9 kişi gözaltına alındıktan sonra Ayvalık Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ayvalık Devlet Hastanesine sevk edildi.

15 TEMMUZ SONRASI FİRAR ETMİŞTİ

Bu sırada FETÖ Lideri Fetullah Gülen’in yeğeninin damadı 15 Temmuz sonrasında firar eden Edremit İmamı İsmail Akay kameralara yansıdı. Akay’ın 15 Temmuz sonrasında firari olduğu ve bugüne kadar arandığı öğrenildi.

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