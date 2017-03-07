FETÖ davası Malatya’da başladı

Tutuklu 6 eski generalden sadece Adem Huduti ile Avni Angun’un katıldığı Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya diğer tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklar katıldı.

İDDİANAMENİN ÖZETİ OKUNDU

Sanık ve müşteki avukatlarının da yerini alması ile başlayan ilk duruşmada Mahkeme Başkanı Vedat Koç tarafından hazırlanan iddianamenin özeti okundu.

GELİRİ SORULAN ESKİ KURMAY BAŞKANI 'BİLMİYORUM' DEDİ

Duruşmada daha sonra sanıkların kimlik tespitine geçildi. Sanıkların tek tek kimlik tespiti yapılırken davanın bir numaralı sanığı Adem Huduti kimlik tespiti sırasında eski görevinin 2. Ordu Komutanı olduğunu ve şu anda gelirinin emekli maaşı olan 7 bin 500 TL olduğunu söyledi. Sanıklardan 2. Ordu eski Kurmay Başkanı Avni Angun ise gelirinin sorulması üzerine ’bilmiyorum’ diye cevap verdi.

SANIKLAR SEGBİS SİSTEMİ İLE OTURUMA KATILDI

Öğleye kadar sürmesi beklenen kimlik tespitinin ardından öğleden sonraki oturumda davanın bir numaralı sanığı Adem Huduti’nin savunmasına geçileceği öğrenildi. İlk duruşmaya 15 Temmuz darbe girişiminde 2. Ordu Karargahında açılan ateş sonucu yaralanan Enis Gün ile babası Abdullah Gün de katıldı. Toplam 6 müştekinin yer aldığı duruşmaya gelemeyen tutuklu sanıklar SEGBİS sistemi ile oturuma katıldı.