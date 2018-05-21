FETÖ davasında 104 kişiye müebbet hapis

Sunucu manken Deniz Akkaya, sosyal medyada kendisini eleştiren hem cinslerini aşağılayan bir yorum yaptı.

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Hurma yedikten sonra mutlaka su için

Her ne kadar dişlerimiz için sağlıklı bir besin olsa da, üst üste tüketilip dişler fırçalanmadığında hurma da diğer yiyecekler gibi çürüklere sebep olabilir.