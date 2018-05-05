FETÖ davasında 12 rütbeli asker itirafçı oldu

Geçtiğimiz Cuma günü gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 27 askerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi 12’si ise itirafçı oldu. İtirafçı olan askerler ile birlikte diğer 12 asker ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Giresun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Giresun merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, İstanbul, Amasya, Antalya, Batman, Çankırı, Diyarbakır, Hatay, Hakkari, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyon düzenlenerek 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.