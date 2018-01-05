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FETÖ davasında 12 sanığa 15 yıla kadar cezalar verildi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çoğu akademisyen 18 sanığın yargılandığı davada 12 sanığa hapis cezası verildi. 2 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 05.01.2018 - 03:57..
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Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu tutuklu sanıklar Ömer Cevit, Ümit Erkan Vurdem, Erol Pala, Ali Feyzullah Şahin, Ramazan Bulduk, Ahmet Ali Korkmaz ile tutuksuz sanıklar F.T, İ.Ö.U, S.Y, Y.T, A.B, A.G, Ferruh Balaban, Fikret Özkan, Durmuş Tatlılıoğlu, Sefa Gültürk ile sanık avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu. Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Harun Dönmez ile Tokat T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Veysel Tıkaç Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı.

FETÖ davasında 12 sanığa 15 yıla kadar cezalar verildi

12 SANIĞA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan "gaybubet evinde" yakalanan örgüt yöneticisi Veysel Tıkaç'a 15 yıl, Ramazan Bulduk'a 13 yıl 6 ay, Ahmet Ali Korkmaz'a 12 yıl, Ümit Erkan Vurdem'e 10 yıl, Ömer Cevit, Erol Pala, Harun Dönmez, Ferruh Balaban ve Fikret Özkan'a 7 yıl 6'şar ay, Ali Feyzullah Şahin ve Durmuş Tatlılıoğlu'na 6 yıl 3'er ay, Sefa Gültürk'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanıklar Ömer Cevit, Ali Feyzullah Şahin, Harun Dönmez ve Erol Pala'yı tahliye eden heyet, tutuksuz sanıklar Y.T, S.Y, İ.Ö.U, A.B, F.T. ve A.G'nin beraatine hükmetti.

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