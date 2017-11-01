5,548 kez izlendi

8,058 kez izlendi

2,607 kez izlendi

1,345 kez izlendi

1,353 kez izlendi

1,512 kez izlendi

4,814 kez izlendi

Ahmet Edip Uğur istifa etti

1 Dustin Hoffman'dan taciz itirafı ve özür Ünlü yapımcı Harvey Weinstein'la başlayan Hollywood'taki tecavüz ve taciz suçlamalarına aktör Kevin Spacey'den sonra bir yenisi daha eklendi

2 Cinayet ve 30 suçtan aranan şahıs çatışmada yakalandı Bursa'da cinayet ve 30 ayrı suçtan aranan Burak Örekli, bu akşam polisle girdiği çatışmada yaralı olarak ele geçirildi.

3 FETÖ davasında 40 eski polise tutuklama kararı Adana'daki soruşturmada üst düzey rütbeliler dahil 145 eski polisin yargılandığı davada 40 sanık hakkında tutuklama kararı verildi.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a alkış Monaco ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alkışlandı.

5 Osman Kavala'yı tutuklatan nedenler açıklandı Yasal hükümeti yıkmaya çalışan Mehmet Osman Kavala'nın tutuklanmasına neden olan tüm detaylar ortaya çıktı.

6 Şenol Güneş: Maçın hakkı beraberlikti Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Devler Ligi'nde Monaco ile 1-1 biten maçı yorumladı.