FETÖ davasında sanık teğmen Harun Ay bayıldı

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmaya, 72'si tutuklu 75 sanık ve avukatları katıldı. Sanıkların aileleri de duruşma salonunda izleyici olarak bulundu.

"BU DURUM ÇOK AĞIR GELMEKTEDİR"

Teğmen Harun Ay savunmasına başlamadan önce “Bana verilen tüm görevleri mutlak itaat çerçevesinde yapmaya çalıştım. Rütbem elimden alındı. Hakkımda henüz bir ceza verilmemişken ihraç edildim. Hayatımı seve seve bu vatan için feda edeceğini söyleyen şahsıma bu durum çok ağır gelmektedir. Canımdan çok sevdiğim milletime hizmet etmeye devam etmek istiyorum." dedi.

SANIK KÜRSÜSÜNDE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Daha sonra Harun Ay'a olay günü eşiyle saat 23.33 sıralarında yapmış olduğu telefon mesajları soruldu. Eşinin "Genelkurmay Başkanı alınmış. Emniyet karşılık verirse" şeklindeki mesajına "Bakıp geleceğiz, bir şey olmaz" şeklinde cevap verdiği belirtilmesi üzerine Ay, "Terör saldırısı olduğunu söylüyordum." dedi.

Bunun üzerine Başkan Pur, "Eşin Genelkurmay Başkanı alıkonulduğunu söylüyor, emniyet karşılık verirse diyor. Emniyet mi terörist" diye sorunca sanık kürsüsünde bulunan Ay, baygınlık geçirdi.

15 DAKİKA ARA VERİLDİ

Harun Ay, askerlerin yardımıyla bir sandalyeye oturtuldu. Başkan Pur, "Kahvaltı etmedin mi?" diye sordu. Sanık Ay, “Etmedim" deyince sanığa ayran getirildi. Bunun üzerine 15 dakikalık ara verildi.

Aradan sonra da Harun Ay'ın savunmasına devam edildi. Başkan Pur, "Emniyet mi terörist diye sorunca bayıldın" deyince sanık Ay, "Emniyet mensubunun terörist olduğuna dair bir düşüncem yok. Koşturma içerisinde ne dediğimi hatırlamıyorum." dedi.

“BU KLİŞE SÖZ MÜ?"

Eşinin Bankasya'da hesabı olduğu sorusuna "bilmiyorum" diyen Harun Ay'ın bylock kullanmadığının tespit edildiği de belirtildi. Ay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabileceği hatırlatılması üzerine "Bu yasa bana hitap etmiyor." dedi.

Başkan Pur, "Öğrencisi de, teğmeni de 'hitaptan' söz ediyor. Bu klişe bir söz mü?" diye sorunca Ay, “Sadece bunu kullanmayı tercih ettim." diye cevapladı.