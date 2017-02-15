FETÖ dolandırıcısı paralarla yakalandı

Kendisini polis olarak tanıtan A.K, Kadıköy ilçesinde yaşayan Erkan Özdemir'i (81) telefonla arayarak, "FETÖ'ye para yardımı yaptığın anlaşıldı. Seni bu durumdan kurtaracağız." dedi.

216 BİN DOLAR

Bunun üzerine panikleyen Özdemir, bankadaki 216 bin dolarını çekerek, A.K'ye yardımcı olan iki kuryeye teslim etti.

ŞANLIURFA'YA GİDİYORDU

Daha sonra durumdan şüphelenen yaşlı adamın ihbarı üzerine yurt genelinde çalışma başlatan polis ekipleri, A.K'nin İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gitmek için otobüse bindiğini tespit etti.

DÜZCE'DE YAKALANDI

Otobüsün, Kaynaşlı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola vereceği istihbaratını alan Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri de il girişinden itibaren takibe aldıkları aracın mola yerine girdiği esnada şüpheli A.K'yi gözaltına aldı.

171 BİN DOLARLA YAKALANDI

Ekipler, şüphelinin üzerinde ve bagaj bölümündeki valizinde yapılan aramada 171 bin doları ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.