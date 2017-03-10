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FETÖ duruşmasında sakız krizi

FETÖ duruşmasında uluslararası gözlemci sakız çiğnediği için salondan çıkarıldı.

10.03.2017 - 16:36
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Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında yerel televizyon ve gazete sahibi ile gazetecilerin bulunduğu 2'si firari, 2'si tutuklu 13 şüphelinin yargılanmalarına başlandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Darbe girişiminin ardından örgütün medya ayağı ile ilgili yürütülen soruşturmada haklarında örgüt üyeliği suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu gazeteciler Aytekin Gezici ve Abdullah Özyurt, tutuksuz Yüksel Evsen, Taner Talaş, Hakan Bülent Yardımcı, Rıfat Söylemez, Ali Pekmezci, TGS Şube Başkanı Salim Büyükkaya, Abdurrahim Haklıkul, Mustafa Naim Yalçınel, Osman Palamut ile firari sanıklar Bilal Öğütçü ve Hasan Ertaş dava açıldıktan sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

SADECE O ALINMIŞTI

Yer olmadığı için salona sadece The International and European Federation of Journalists (IFJ) temsilcisi Oliver Money Kyrle alındı. Duruşmada savunma yapan şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi. Bu sırada mahkeme başkanı,duruşmayı gözlemci olarak izleyen Kyrle'yi sakız çiğnememesi konusunda uyardı. Uyarıya rağmen sakız çiğnemeye devam eden Kyrle salondan çıkarıldı. Uzun yoldan gelmesi nedeniyle yorgun olduğunu söyleyen Oliver Money Kyrle, üzgün olduğunu söyledi.

Adliye önünde bekleyen TGS İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner, gazetecilere: "Bizlerden isteseniz de terörist yaratamazsınız. Bugün TGS olarak Adana Şube Başkanımız Salim Büyükkaya ve diğer gazetecilerin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Örgütlerle bizim yakından uzaktan işimiz olmaz." dedi.

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